Nur 49 Zuschauer im August: So sieht das Corona-Konzept der Blackbirds aus

Eigentlich ist der Birdcage am Fallersleber Windmühlenberg immer gut gefüllt. "Die Zuschauer machen den Wolfsburger Baseball aus", schwärmt Blackbirds-Teamsprecher Steffen Bohr von dem Heimspielen in der Verbandsliga. Doch mindestens für das erste Saisonspiel - und damit auch für den Home-Opener gegen Alfeld - am 22. August (13 Uhr) müssen die Wolfsburger auf einen Teil ihres gewohnten Publikums verzichten. Bohr kündigt schweren Herzens an: "Mindestens die August-Spiele finden nur vor jeweils 49 Zuschauern statt." Das betrifft den Auftakt der ersten aber auch zwei Spiele der zweiten Mannschaft in der Landesliga (23. August, 15.30 Uhr, gegen Braunschweig und 29. August, 15 Uhr, gegen Hannover).

Grund dafür ist das Corona-Konzept der Wolfsburger, die froh sind, dass sie überhaupt wieder Baseball spielen dürfen. Bohr: "Wir haben hier einfach mehr Zuschauer als andere Klubs, aber das geht im August einfach nicht, deshalb haben wir ein Konzept erarbeitet." Das Team um Markus Preine, Leiter Baseball der Blackbirds, stand dabei in engem Kontakt zum Verband und zum Verein. Teil des Konzepts ist die Zuschauer-Beschränkung für den August. Bohr optimistisch: "Vielleicht gibt es ja im September weitere Lockerungen..."