Nur drei Wechsel! Das macht die heimischen Bezirksligisten buchstäblich kaputt

Alle drei Tage ein Spiel – und das seit Wochen. Sieben Pflichtspiele haben die meisten der hiesigen Landes- und Bezirksliga-Fußballer innerhalb des vergangenen Monats bestreiten müssen. Wo selbst Profi-Sportler ans Limit kommen, ist dieses bei den Amateursportlern schon längst überschritten. Die allermeisten Teams gleichen eher einem Lazarett als einer Fußballmannschaft. Nun schlagen die Trainer Alarm!

Es läuft die 64. Spielminute in der Bezirksliga-A-Partie zwischen Aufsteiger Germania Ummern und Titel-Mitfavorit TuS Neudorf-Platendorf. Soeben hatte Ummerns Super-Goalgetter Vitali Sterz erst zum 1:1-Ausgleich für den Außenseiter getroffen. Nun jedoch merkt selbst eine (Tor-)Maschine wie Sterz seinen Körper: Die Muskeln fangen an zu kribbeln. Diesen einen gut getimeten, langen Ball seines Mitspielers will er aber nochmal erlaufen und nimmt seine letzte Kraft zusammen, zieht zum Sprint an und will aus spitzem Winkel abschließen. Doch daraus wird nichts. Vorher macht der Oberschenkel zu. Zerrung! TuS-Keeper Marcel Horn hält den Ball locker. „Ich bin mir sicher, dass Vita den Ball unter normalen Belastungsumständen reingehauen hätte“, sagt VfL-Coach Jörg Drangmeister hinterher. Die Partie verlor sein Team schließlich mit 1:3.

So wie Ummerns Leistungsträger Sterz erging es nicht erst am vergangenen Wochenende vielen, vielen Kickern in den Kreisen Gifhorn und Wolfsburg. Insbesondere die Landes- und Bezirksligisten waren durch die erste Bezirkspokal-Runde im September mit Hin- und Rückspielen im Dauereinsatz. Einige, wie der TuS Neudorf-Platendorf oder der TSV Hehlingen, machten da wegen Verletzungssorgen schon nicht mehr alle Spiele. Spätestens jetzt zeigen die allermeisten Körper eine Reaktion auf die für Amateursportlern außergewöhnlich hohe Belastung. Vor allem nach der langen Corona-Pause. In beiden Bezirksliga-Staffeln mussten gleich 13 Spieler schon zur Halbzeit oder noch früher ausgewechselt werden. Andere hielten nur unwesentlich länger durch. Der TSV Hillerse musste das Gastspiel beim VfB Fallersleben sogar dezimiert beenden, als das Auswechselkontingent erschöpft war und der nächste nicht mehr konnte.. „Es sind einfach viel zu viele Spiele gewesen. Wenn es schon eine Pokalrunde geben muss, dann hätte man sich rückblickend wenigstens die Rückrunde und die englischen Wochen sparen können“, sagt VfB-Trainer Lars Ebeling, der zugibt, die Belastung selbst unterschätzt zu haben. „Aber das soll kein Vorwurf an die Entscheider sein, hinterher ist man immer schlauer.“