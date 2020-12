Nur ein kurzes Winken für die Fans: Manchester United in Leipzig gelandet

Leipzig. Mit gleich drei Bussen fuhren sie vor. Manchester United ist am frühen Dienstagabend auf dem Flughafen Leipzig/Halle gelandet Von dort ging es in drei Gruppen weiter ins Herz der Messestadt. Das Team von Coach Ole Gunnar Solskjaer, das am Dienstagabend (20.45 Uhr, Sky) bei RB Leipzig zum alles entscheidenden letzten Gruppenspiel in der Champions League antritt, wohnt im Hotel Steigenberger direkt in der Innenstadt. Anzeige

Rund 20 Autogrammjäger und Fans standen sich an den vorab aufgebauten Absperrungen die Beine in den Bauch, hofften auf eine Unterschrift, ein Foto, ein Winken. Zu mehr als Letzterem kam es dann auch nicht. Die Hygienevorschriften während der Corona-Pandemie erlauben keinen unmittelbaren Kontakt zu den Anhängern. So blieb bei einer zum Gruß erhobenen Hand, zumindest bei dem Einen oder Anderen der United-Profis.

