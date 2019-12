Nur ein Punkt nach 2:0-Führung: RB Leipzig müht sich in Lyon zum Gruppensieg

Früh, früher, Dayot Upamecano : Der Franzose sieht nach zwei Minuten eine harte gelbe Karte, ist fürs Achtelfinale gesperrt. Dann gibt es Elfmeter für RB, nach Intervention des Videoassistenten. Lyons Keeper Anthony Lopes lässt Yussuf Poulsen nach Diego-Demme -Steilpass über die Klinge springen, Referee Anthony Taylor zeigt auf Eckball und wird - aus Leipziger Sicht - eines Besseren belehrt. Emil Forsberg verwandelt lässig. 1:0 für Leipzig (9.). Lucas Tousart foult Nkunku , wieder Elfer. Diesmal nicht ganz so klar in Entstehung und Ausführung. Timo Werner trifft zum 2:0 (33.). Die Fans von Olympique sind sauer, einer wirft vor Wut seinen Autoschlüssel auf den Rasen. Merde. Die erste Chance der unterlegenen Franzosen ? Wenige Minuten vor der Pause: Houssem Aouar köpfelt, Peter Gulacsi ist unten. Die zweite landet durch Moussa Dembele an der Unterkante der Latte (45 + 2). Pause.

Dann dürfte auch der weltweit gefürchtete Stefan Ilsanker wieder ran dürfen. Der RB-Vorkämpfer 30, wurde bekanntlich nicht für die Gruppenphase gemeldet, nutzte die Auszeit zu einem Trip in seine Salzburger Heimat. Der durchaus attraktive Weihnachtsmarkt war dabei nicht das Ziel, „Ilse“ wohnte dem größten österreichischen Club-Fußballspiel seit Jahrzehnten bei: Red Bull Salzburg gegen den FC Liverpool. Auch Ralf Rangnick, 61, ließ sich das Mega-Ereignis seiner einstigen Schutzbefohlenen nicht entgehen. Dass Rangnick an alter Wirkungsstätte nach Salzburgs Sturm-Offenbarung Erling Haaland, 19, illerte, ist möglich. Dass er dem norwegischen Supertalent nach dem Kick eine Leipziger Lerche (mit Visitenkarte im Schnabel) überreicht hat, ist nur ein Gerücht. Die Dortmunder können sich ihre Bemühen trotzdem sparen, Erling will zu einem Spitzenclub. Und: Erling währt am längsten. Salzburg verlor gegen die Reds 0:2 und spielt 2020 in der Europa League weiter. Weiter, immer weiter: Am Sonnabend, 15.30 Uhr, geht es für RB in Düsseldorf um Bundesliga-Punkte.