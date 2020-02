Nur ein Sieg in sieben Spielen: RB Leipzig tut sich gegen Spitzenteams schwer

DURCHKLICKEN: Die Bilder zum Spitzenspiel Wichtiger Punktgewinn für RB Leipzig: Die Nagelsmann-Elf erkämpfte und erspielte beim FC Bayern München ein 0:0. ©

Nur: „Wer am Ende ganz oben stehen will, muss auch in solchen Topspielen dominanter auftreten“, gab RB-Coach Julian Nagelsmann in der Winterpause speziell mit Blick auf Dortmund und Bayern zu Bedenken. „Wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Aber wir sind in unserem aktuellen Status kein Meisterschaftskandidat”, stellte Nagelsmann klar. „Wenn wir da bleiben wollen, müssen wir Schritte machen, weil wir irgendwann auch gegen diese Teams gewinnen müssen. Sonst wird es schwer, vor denen zu stehen.”

„Weit weg davon, eine Spitzenmannschaft zu sein“

Als Nagelsmann seine Worte formulierte, führte RBL die Bundesligatabelle an. Zwischenzeitlich gelangen acht Siege und ein Unentschieden in neun Partien. Das Remis, ein 3:3 gegen Dortmund, war das einzige Duell mit einem Top-Sechs-Team während des Erfolgslaufs. Der Vorsprung auf Platz zwei betrug maximal vier Punkte. Aktuell liegt RB mit einem Zähler Rückstand auf die Bayern wieder auf den zweiten Platz.

Das liegt auch an der kleinen Schaffenskrise, die durch das 0:2 bei Eintracht Frankfurt Ende Januar eingeleitet wurde. Im Anschluss erhob der enttäuschte Fußball-Lehrer seine Stimme zur viel zitierten „Gipfelkreuz“-Rede. Das Ziel: ein paar zusätzliche Prozentpunkte aus seinen Schützlingen herauskitzeln. Das Team sei „noch weit weg davon, eine Spitzenmannschaft zu sein“ und habe „nicht die Qualität von Bayern und Dortmund“, erklärte Nagelsmann. Er machte das vor allem an mangelnder Einstellung im Training fest, wo jede einzelne Minute einfach noch besser genutzt werden müsse. Um Deutscher Meister zu werden, sei noch viel Arbeit nötig. „Wollen wir das Gipfelkreuz erreichen oder bleiben wir kurz davor stehen und genießen die Aussicht?“, fragte der 32-Jährige. Der Weckruf verhallte. Gegen Mönchengladbach (2:2) gelang kein Dreier, im DFB-Pokal schied RB in Frankfurt 1:3 aus. Nun das 0:0 bei den Bayern. Vier Spiele ohne Sieg.

Bayern war schlagbar

Aber die starke zweite Halbzeit gegen den Rekordmeister macht durchaus Hoffnung für die kommenden Wochen mit dem Heimspiel gegen Werder Bremen am Samstag und dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Tottenham Hotspur am kommenden Mittwoch.

Beim Spitzenreiter fehlten am Sonntag nur ein paar Zentimeter, um das Gipfelkreuz zumindest vorübergehend wieder zu erklimmen. Wie verwandelt schritten die RB-Profis aus der Kabine. Marcel Sabitzer (46.) und Timo Werner (63.) besaßen beste Gelegenheiten zur 1:0-Führung. In seiner Halbzeitansprache hatte Nagelsmann seinen Spielern noch mal eingeimpft, dass „Bayern schlagbar ist“, wie er nach Schlusspfiff berichtete. „Das sind sie nicht immer. Erst recht nicht zuhause. Da hätten wir heute die Möglichkeit gehabt und auch die Chancen dazu.“ Zumindest ein Zähler – der erste in München überhaupt – stand am Ende auf der Habenseite.