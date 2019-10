Nur einen Tag nach der Rückkehr: Dennis Aogo bricht 96-Training ab

Positive Nachrichten gab es am Dienstag bei Dennis Aogo. Der neue Sechser kehrte ins Teamtraining zurück, gegen Osnabrück hatte er mit seiner Zerrung noch gefehlt. Er machte die komplette Einheit am Vormittag problemlos mit. Doch am Mittwoch war die Freude schnell wieder verflogen. Nach dem Aufwärmen war schon wieder Schluss für den 96-Neuzugang. Er musste das Training abbrechen und verschwand in die Arena. Ein Einsatz gegen den Karlsruher SC am Samstag (13 Uhr) ist weiter fraglich.