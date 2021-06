Nur Einzeltickets: Hannover 96 plant vorerst ohne Dauerkarten-Verkauf

96-Fans müssen sich beim Karten-Kauf allerdings noch gedulden. Denn 96 wird vorerst keine Dauerkarten verkaufen. Das gab der Verein am Dienstagmittag bekannt. "Angesichts der nach wie vor vorhandenen Unwägbarkeiten beim Infektionsgeschehen und der Impfgeschwindigkeit ist für uns vieles aktuell leider noch nicht seriös planbar", heißt es in einer Mitteilung. Und weiter: "Erst wenn es die Gesamtsituation zulässt, werden wir Dauerkarten für die dann verbleibenden Begegnungen in der HDI-Arena anbieten."

Hannover 96 hofft, in der kommenden Zweitliga-Saison endlich wieder einen Großteil der Plätze in der HDI-Arena anbieten zu können . Die Pandemie-Situation macht Hoffnung, dass zum Start der Spielzeit am 23. Juli Zuschauer ins Stadion zugelassen sind.

Einzeltickets ab Mitte Juli

Stattdessen will der Klub zunächst einmal nur noch Einzeltickets verkaufen - mit den gewohnten Vorzügen für Dauerkarteninhaber (der Saison 2019/2020) und Vereinsmitglieder. Mitte Juli soll der Einzelticket-Verkauf starten. Am 23. Juli startet die neue Zweitliga-Saison. Wann und gegen wen 96 starten wird, präsentiert die DFL am 25. Juni im Rahmen der Spielplan-Veröffentlichung.

Über die detaillierten Infos (Zuschauerkapazität, Zutritt mit oder ohne negativen Coronatest, Hygiene- und Sicherheitsvorschriften sowie vieles mehr) will 96 rechtzeitig informieren. "Uns ist es von zentraler Bedeutung, niemanden in Vorleistung treten zu lassen, solange es keine konstante Planbarkeit gibt", so 96 weiter in der Meldung.