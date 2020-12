Nur Hammerlose: Diese Gegner drohen RB Leipzig in der Champions League

Leipzig. Die Gruppenphase der Champions League ist abgeschlossen. Damit ist auch klar, welche Gegner RB Leipzig im Achtelfinale erwarten können. Fest steht bereits vor der Auslosung: Egal, mit wem es die Elf von Julian Nagelsmann zu tun bekommen wird, das Team wird es in sich haben. Der Grund: Die Messestädter wurden durch den Kantersieg von Paris Saint-Germain gegen Istanbul Basaksehir am Mittwochabend von Platz eins der Gruppe H verdrängt.

Die Auslosung für die Runde der letzten 16 steigt am kommenden Montag am UEFA-Hauptsitz im schweizerischen Nyon. Dabei gibt es zwei Lostöpfe: Topf 1 enthält alle Gruppensieger, Topf 2 alle Gruppenzweiten. In Letzterem landet auch RB, bekommt also in jedem Fall einen Gruppenersten zugelost.