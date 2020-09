In Ausnahmefällen: DFL-Präsidium lässt zum Liga-Start Stehplätze zu

Bei den Spielen der Bundesliga und der 2. Bundesliga dürfen an den ersten sechs Spieltagen in Ausnahmefällen auch Stehplätze in den Stadien besetzt werden. Eine entsprechende Ergänzung der Spielordnung während des corona-bedingten Sonderspielbetriebs hat das Präsidium der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Freitag vorgenommen. Der beschlossene Passus nehme Bezug auf die Entscheidung der DFL-Mitgliederversammlung von Anfang August, in der sich die Klubs mehrheitlich darauf verständigt hätten, ihre Heimspiele bis zum 31. Oktober freiwillig ohne Stehplatzbesucher durchzuführen.