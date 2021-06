"Nur nicht absteigen": Hämelerwald stapelt tief - und hat einige Neuzugänge mit an Bord

Etwa Finn Martens, der als Defensivakteur zuvor beim Kreisligisten SV Uetze 08 am Ball war. Oder die Brüder Fabian und Dominik Dörpfeld, die als Abwehrspieler nach einem einjährigen Intermezzo beim Bezirksliga-Konkurrenten FC Lehrte wieder in den „Adlerhorst“ zurückgekehrt sind. „Die Neuen zählen zu den jungen Talenten im Team, die ihre Spielzeiten bekommen werden“, sagt Wedemeyer, der auch wieder auf einige Routiniers zurückgreifen kann.

Mittelfeldspieler Maurice Kotz, der wegen einer Trombose eineinhalb Jahre außer Gefecht gesetzt war, ist ein gefühlter Neuzugang. Und auch der 34-jährige Alt-Herren-Spieler Marcel Hesse wird in der Bezirksliga 5 wieder für die Hämelerwalder Erstvertretung auflaufen. „Unser langjähriger Kapitän ist zurück. Der Abwehrchef will es noch einmal wissen“, freut sich Wedemeyer über die Verstärkung in der Defensive. Im Angriff kann der­ ­32-jährige Marvin Pröve nach einer langwierigen Knieverletzung wieder auf Torejagd gehen.

Lediglich zwei Abgänge

Wenn am 4. Juli das erste Freundschaftsspiel beim Kreisligisten Fortuna Oberg über die Bühne gehen wird, werden zwei Akteure nicht mehr im Adler-Trikot zu sehen sein. Es sind der Angreifer Wanja Woltersdorf, der beruflich nach Würzburg gezogen ist, und Mittelfeldspieler Julien Kahnt, der sich den Alten Herren von Bildung Peine angeschlossen hat.

Mit einem 18 bis 20 Mann starken Kader werden die SV Adler in die dritte Bezirksligasaison in Serie gehen. „Wir freuen uns auf die attraktive Liga, in der der weiteste Weg Richtung Ramlingen sein wird“, sagt Wedemeyer, der die Messlatte in puncto Platzierung nicht so hoch hängen wird: „Nur nicht absteigen.“ Der Coach und seine Mannen gehen nach über 237 Tagen Fußball-Abstinenz der neuen Spielzeit aber zuversichtlich entgegen. „Wir haben bei unserem letzten Punktspiel am 25. Oktober mit einem 4:1-Sieg über den SV Lehrte 06 ja ein positives Zeichen gesetzt“, erinnert sich Wedemeyer gern an den Prestigeerfolg aus dem Vorjahr zurück.­