Nur noch 13 einsatzfähige Spieler: Lok Leipzigs Spiel gegen Altglienicke fällt aus

Leipzig. Schon bei Lok Leipzigs Auswärtsmatch am vergangenen Mittwoch bei Tennis Borussia Berlin fielen drei Spieler wegen Corona aus. Theo Ogbidi und Osman Atilgan wurden am Spieltag positiv getestet. Passen musste zudem Sascha Pfeffer, der eindeutige Symptome zeigte – ein PCR-Test hat die Infektion des Kapitäns mittlerweile bestätigt. Ohne die Ausfälle – zusätzlich fehlte Farid Abderrahmane mit einer Gelb-Rot-Sperre – tat Lok sich gegen TeBe relativ schwer, letztlich trennten sich beide Teams mit einem torlosen Unentschieden.

Das Aus kam dann am Samstag-Vormittag: Beim obligatorischen täglichen Corona-Test war ein weiterer Spieler positiv, zwei weitere zeigten eindeutige Symptome. Lok hatte nun nur noch 13 einsatzfähige Kicker. Folgerichtig wurde in Abstimmung mit dem NOFV und Gegner Altglienicke die kurzfristige Absage bekannt gegeben. Um weitere Ansteckungen zu vermeiden, hat Lok das Mannschafstraining vorerst bis einschließlich Montag unterbrochen. Wann das Spiel nachgeholt wird, steht aktuell noch in den Sternen. Äußerst fraglich ist zudem auch das nächste Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am Sonntag der kommenden Woche, denn es ist sehr unwahrscheinlich, dass die ausgefallenen Spieler dann schon wieder zur Verfügung stehen.