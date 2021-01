"Abschiedstour": Kommentator Jörg Dahlmann und Sky gehen getrennte Wege

Nur noch wenige Einsätze: Dann wird Jörg Dahlmann bei Sky nicht mehr zu hören sein. Wie die Kommentator am Mittwoch über seine Instagram-Seite verkündete, befindet sich der 62-Jährige auf einer "Sky-Abschiedstour". So werde Dahlmann die anstehenden Partien 1. FC Köln gegen Hertha BSC am Samstag, Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg am Dienstag sowie das Spiel zwischen dem SC Freiburg und Eintracht Frankfurt am kommenden Wochenende kommentieren. Spätestens am Ende der Spielzeit endet dann sein Arbeitsverhältnis mit Sky.

