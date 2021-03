Nur noch Gerd Müller vor ihm: Lewandowski zieht in der ewigen Torschützenliste mit Fischer gleich

Robert Lewandowski bleibt in der Bundesliga auf den Fersen des legendären Gerd Müller. Mit seinem Tor zum 3:0 gegen Werder Bremen in der 67. Minute hat der Torjäger des FC Bayern München in der ewigen Torjägerliste den zweiten Platz erobert und mit Klaus Fischer gleichgezogen. Die Legende des FC Schalke 04 hatte in seiner Karriere 268 Treffer in der Beletage des deutschen Fußballs erzielt - genauso viele wie nun Lewandowski.

