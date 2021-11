Nur Remis im Stadtduell gegen Inter: AC Mailand verpasst Sprung auf Platz eins

Die AC Mailand hat den Sprung an die Tabellenspitze der Serie A verpasst. Im Stadtduell mit Titelverteidiger Inter kam das Team von Trainer Stefano Pioli nur zu einem 1:1 (1:1) und konnte am Sonntagabend den Patzer des punktgleichen Tabellenführers SSC Neapel nicht nutzen. Neapel hatte zuvor gegen Hellas Verona ebenfalls nur 1:1 gespielt.

Milan hatte beim Remis doppelt Glück. Hakan Calhanoglu (11. Minute), der vier Jahre für die Rossoneri gespielt hatte, brachte Inter durch einen an ihm selbst verursachten Foulelfmeter in Führung. Doch Inter-Verteidiger Stefan de Vrij (17.) sorgte per Eigentor für den Ausgleich. Zehn Minuten später scheiterte de Vrijs Teamkollege Lautaro Martinez mit einem erneuten Foulelfmeter an AC-Ersatzkeeper Ciprian Tatarusanu.