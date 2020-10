Nürburgring-Chef Markfort über Mick Schumacher und den Hamilton-Rekord: "Lieber bei uns als woanders"

Vor sieben Jahren fand zum bislang letzten Mal ein Formel-1-Rennen auf dem Nürburgring statt. Am Sonntag (14.10 Uhr, RTL und Sky) drehen Lewis Hamilton, Sebastian Vettel und Co. ihre Runden auf der Eifelstrecke. Vor dem Rennen spricht Mirco Markfort (42), Geschäftsführer des Nürburgrings, über das ausgefallene Debüt von Mick Schumacher, den Zuschauerzuspruch und den möglichen Hamilton-Rekord.

SPORTBUZZER: Herr Markfort, Mick Schumacher hätte im freien Training im Alfa Romeo seine ersten Runden in der Motorsport-Königsklasse drehen sollen. Doch der Regen verhinderte seinen Einsatz. Mirco Markfort (42): Das ist schade, weil sich damit ein Kreis geschlossen hätte. Mick Schumacher wäre im Wohnzimmer seines Vaters Michael, der unweit der Strecke in Kerpen geboren ist, erstmals in der Formel 1 unterwegs gewesen. Wir hoffen als deutsche Strecke so wie alle deutschen Motorsportfans natürlich weiter darauf, dass es für Mick Schumacher bald so weit ist und er künftig als Stammfahrer eines Teams fahren kann.

Bis zu 15.000 Zuschauer werden am Wochenende am Nürburgring erwartet. Wie war trotz der aktuellen Corona-Lage der Zuspruch bei den Ticketverkäufen? Grundsätzlich haben wir großes Interesse verspürt. Besonders in den ersten beiden Verkaufsphasen wurde das deutlich. In der ersten waren die 5000 verfügbaren Tickets nach zwei Stunden ausverkauft, in der zweiten waren nach einem Tag nur noch Restkarten übrig. Wir bieten der Formel 1 in Deutschland einen würdigen Rahmen.

"Bislang hat unser Hygienekonzept gut geklappt" Wie sieht das Hygienekonzept für diese große Zuschauerzahl aus? Wir hatten die Möglichkeit, unser Konzept für Veranstaltungen mit Zuschauern schon seit Anfang August zu testen. Es wurde vom Bonner Hygieneinstitut unter Leitung von Professor Martin Exner für durchführbar befunden. Das haben das Gesundheitsamt und das Ordnungsamt des Landkreises dann bestätigt. Zentraler Punkt im Konzept ist, dass es die Tickets ausschließlich online, personalisiert und sitzplatzgenau gibt. Es gibt einzelne Tribünenbereiche mit eigenen Parkplätzen und Cateringangeboten, sodass es nicht zur Vermischung der Segmente kommt und die Nachverfolgung der kleineren Besuchergruppen gut möglich ist. Obwohl wir eine Open-Air-Veranstaltung haben, gilt von der Ticketkontrolle bis zum Sitzplatz eine Maskenpflicht. Bislang hat unser Hygienekonzept bei allen Veranstaltungen, die seit rund zwei Monaten auf dem Nürburgring stattfinden, gut geklappt – wenn auch vor weniger Zuschauern. Für das Formel-1-Rennen werden nun schlicht mehr Tribünenbereiche hinzugenommen.

Wie schätzen Sie die Attraktivität der Formel 1 ein? Mercedes dominiert die Serie seit geraumer Zeit, Sebastian Vettel steckt mit Ferrari in der Krise. Die sportliche Attraktivität ist aus meiner Sicht nach wie vor gegeben. Das wurde in den vergangenen Rennen deutlich. Es stand eben nicht immer Lewis Hamilton oben. Andererseits ist klar, dass Mercedes in den vergangenen Jahren deutlich dominiert. Wir erinnern uns derweil gern daran, als Sebastian Vettel beim bisher letzten Grand Prix auf dem Nürburgring 2013 den Sieg geholt hat. Schade ist es für ihn, dass er in dieser Saison im Ferrari nicht zurechtkommt. Im kommenden Jahr sucht er eine neue Herausforderung. Ihm ist zu wünschen, dass er dann wieder richtig angreifen kann.

Nürburgring soll auch künftig Ausrichtungsort bleiben Das Rennen auf dem Nürburgring ist in diesem Jahr nur aufgrund der Corona-Krise zustande gekommen, ersetzt den Grand Prix von Japan. Unter welchen finanziellen Rahmenbedingungen kam der Deal zustande? Wir waren auf der Motorsport-Landkarte in den vergangenen sieben Jahren auch ohne Formel 1 gut vertreten, mit weltweit anerkannten Veranstaltungen wie dem 24-Stunden-Rennen. Natürlich sind wir aber froh, wieder ein Teil des Rennkalenders der Motorsport-Königsklasse zu sein. Klar ist, dass die Corona-Krise ein zentraler Treiber dafür war. Wir wissen nicht, was in Zukunft kommt und wie sich die Situation mit Corona künftig entwickeln wird. Ziel ist es weiterhin, die Formel 1 auf dem Nürburgring zu haben. Aber wir haben auch stets betont, dass dies nur unter betriebswirtschaftlich sinnvollen Bedingungen der Fall sein kann. Die sind in diesem Jahr gegeben, in dem wir trotz der besonderen Bedingungen eine schwarze Null schreiben werden, weil wir ein für uns risikoloses Konstrukt gefunden haben.