Vertragsloser Nuri Sahin hofft auf Rückkehr zum BVB: "Natürlich ein Traum" - Zukunft als Trainer? 

50 ehemalige BVB-Spieler und was aus ihnen wurde

"Durch Corona ist ja alles etwas auf Hold gewesen, jetzt kommt langsam Bewegung rein", sagte er über seine Suche nach einem neuen Klub. Langfristig sieht er seine Zukunft an der Seitenlinie als Coach. "Da habe ich schon Bock drauf", so Sahin über eine Tätigkeit als Trainer. Dass er seine ersten Erfahrungen im Trainerbereich beim BVB sammelt, liegt offenbar im Bereich des Möglichen. Beim Testspiel zwischen der zweiten Mannschaft der Dortmunder und dem Oberligisten RSV Meinerzhagen, für den Sahin bereits als Co-Trainer arbeitet, gab es ein Gespräch mit BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke.

"Wir haben über die Zukunft gesprochen. Wie es geht, was die Familie macht", erklärte Sahin angesprochen darauf. "Wir sind ja in Kontakt, haben uns jetzt aber länger nicht gesehen." Die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte ist ein Wunsch des Türken. "Die Verbindung ist immer da und es ist natürlich ein Traum, irgendwann wieder bei Borussia zu sein", stellte er klar. Neben seinem Engagement beim BVB spielte der Mittelfeldmann bereits für den FC Liverpool und Real Madrid. Die letzten beiden Saisons stand er bei Werder Bremen unter Vertrag.