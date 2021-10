Ex-BVB-Star Nuri Sahin beendet aktive Karriere für Trainerjob bei Antalyaspor: "Werde kein Spieler mehr sein"

Eine erfolgreiche Karriere geht zu Ende: Der langjährige Bundesliga-Profi Nuri Sahin hört als Spieler auf. Wie der 33 Jahre alte Türke der spanischen Diario AS bestätigte, wird er bei Antalyaspor künftig nur als Trainer arbeiten: "Ich werde kein Spieler mehr sein", sagte er. Sahin hatte bei Antalyaspor einen Fünfjahresvertrag als Fußballchef unterschrieben . Der Posten beinhaltet auch den Trainerjob. Und wie der Klub aus der türkischen Süper Lig mitgeteilt hatte, war es dem defensiven Mittelfeldspieler freigestellt, ob er nur Trainer sein oder als Spielertrainer auch weiter auf dem Platz stehen wolle. Nun hat sich Sahin gegen die Doppelrolle entschieden.

Sahin war in dieser Saison bisher eigentlich noch als Spieler und Kapitän für Antalyaspor aufgelaufen. Der durchwachsene Start in die Saison – der ambitionierte Klub aus dem Urlaubsort Antalya ist nur 15. – führte aber zur Entlassung des Trainers Ersun Yanal. Und Sahin bekam den Zuschlag als Nachfolger auf dem Chefposten des ehemaligen Vereins von Lukas Podolski. Am Samstag (15 Uhr) gibt Sahin beim Auswärtsspiel gegen Sivasspor sein Debüt auf der Trainerbank.