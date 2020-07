Trainerfrage und Palikuca-Zukunft beim 1. FC Nürnberg: Club-Boss schließt "Kurzschlusshandlungen" aus

Die Verantwortlichen des 1. FC Nürnberg wollen nach dem im allerletzten Moment abgewendeten Abstieg aus der 2. Bundesliga keine voreiligen Zukunftsentscheidungen treffen. „Wir wollen das in Ruhe analysieren. Das wird ein bisschen Zeit brauchen“, kündigte der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Grethlein nach dem 1:3 im Rückspiel der Relegation am Samstagabend beim Drittligisten FC Ingolstadt an. Das Auswärtstor der Franken von Fabian Schleusener in der sechsten Minute der Nachspielzeit führte nach dem 2:0-Hinspielerfolg doch noch zum Klassenverbleib.