2. Liga kompakt: Bielefeld gewinnt Regenschlacht - Schwarzer Februar für Sandhausen

Arminia Bielefeld - Hannover 96 1:0 (0:0)

Dank eines späten Treffers hat Arminia Bielefeld eine regelrechte Regenschlacht gegen Hannover 96 für sich entschieden. Reinhold Yabo schoss den Zweitliga-Spitzenreiter in der 83. Minute zum 1:0 (0:0)-Sieg und sorgte dafür, dass die Ostwestfalen nach dem dritten Dreier in Serie weiter in Richtung Aufstieg marschieren. Hannover hielt über lange Strecken gut dagegen, konnte die Pleite jedoch nicht abwenden. In der Tabelle liegen die Niedersachsen nun nur noch zwei Punkte vor dem Relegationsrang. Das Spiel begann aufgrund starker Regenfälle mit einer halbstündigen Verspätung. Zwischenzeitlich war sogar über eine mögliche Absage spekuliert worden.