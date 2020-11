Nürnberg-Sportvorstand Dieter Hecking warnt nach Fehlstart: "...dann wird es ein zähes Ringen bleiben"

Nach dem verpatzten Saisonauftakt mit nur sieben Punkten und Platz 16 in der 2. Bundesliga sieht Sportvorstand Dieter Hecking beim 1. FC Nürnberg in dieser Saison noch keine gravierenden Verbesserungen. "Eine klare Weiterentwicklung kann doch noch gar nicht zu sehen sein. Dafür wären auch positive Ergebnisse elementar. Wenn sich diese nicht einstellen, wird es ein zähes Ringen bleiben", sagte Hecking in einem Interview bei Bild.

