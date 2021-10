Nürnbergs Tom Krauß verlässt Klinik nach Crash gegen HSV: "Mir geht es schon wieder ganz gut"

Nach dem Schockmoment um Tom Krauß darf der junge Mittelfeldspieler des 1. FC Nürnberg das Krankenhaus verlassen. "Mir geht es schon wieder ganz gut. Vor allem möchte ich mich für all die lieben Genesungswünsche bedanken. Das hat richtig gut getan und mich emotional berührt", sagte der 20-Jährige am Mittwoch laut Mitteilung des Vereins. Nach einer Nacht in der Klinik und weiteren Untersuchungen am Tag danach wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

