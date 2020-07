Nürnberg-Kapitän Hanno Behrens dankt Ex-Trainer Jens Keller nach Klassenerhalt: "Verdient, hier mitzufeiern"

Das war an Drama nicht zu überbieten: Der 1. FC Nürnberg hat den Total-Absturz in die 3. Liga durch ein Last-Minute-Tor von Fabian Schleusener gerade noch abgewendet . Die 1:3-Niederlage im Relegations-Rückspiel beim FC Ingolstadt am Samstagabend genügte den Nürnbergern aufgrund der Auswärtstorregel (Hinspiel: 2:0) zum Klassenerhalt. Der Jubel der Club-Spieler danach war grenzenlos. Nürnberg-Kapitän Hanno Behrens sprach im Interview mit DAZN von einer "Scheiß-Saison", die nun doch gut ausgegangen sei. Bei aller Freude fand der 30-Jährige aber noch Zeit, seinem Ex-Trainer Jens Keller zu danken.

Nürnberg-Interimstrainer Wiesinger will wieder für NLZ arbeiten

Wiesinger selbst sprach von einem Spiel, dass alles in seiner Karriere "getoppt" hätte: "Das war sehr verrückt. Es ist ein Kampfsieg, den nehmen wir so mit. Wir müssen uns für nichts entschuldigen. Wir sind in der 2. Liga und das zählt", sagte der ehemalige FC-Bayern-Profi, der Leiter des Nachwuchsleistungszentrums des 1. FC Nürnberg ist: Nach der glücklichen Rettung will er nun wieder in dieser Position arbeiten: "Der Auftrag war, mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Liga zu bleiben. Der Auftrag ist erfüllt, wenn auch am Ende glücklich", sagte Wiesinger in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Er gehe davon aus, ab Sonntag wieder Leiter des NLZ beim Club zu sein, fügte er an.