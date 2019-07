1. FC Nürnberg feiert Achtungserfolg - 1:1 gegen PSG mit Draxler, Trapp, Mbappé und Co.

Achtungserfolg für den 1. FC Nürnberg : Der Bundesliga-Absteiger hat im Testspiel gegen das Starensemble von Paris-Saint Germain eine starke Leistung gezeigt und sich bei der Generalprobe vor dem Auftakt der 2. Bundesliga ein 1:1 (0:1) erkämpft. Pablo Sarabia brachte den französischen Klub von Trainer Thomas Tuchel in der 43. Minute in Führung. Für den Ausgleich der Nürnberger sorgte Enrico Valentini per Handelfmeter (71.). Diesen hatte der gerade erst von Borussia Dortmund nach Paris gewechselte Abdou Diallo verursacht.

Spielpraxis für Draxler und Kehrer

30.252 Zuschauer im Nürnberger Max-Morlock-Stadion sahen bei hochsommerlichen Bedingungen eine flotte Partie und beeindruckende Aktionen. Insgesamt 23 Spieler standen im Kader von PSG, Tuchel wechselte kräftig durch und tauschte im Laufe der Partie seine gesamte Mannschaft auf. Weltmeister Kylian Mbappé sowie die deutschen Nationalspieler Julian Draxler und Thilo Kehrer spielten von Anfang an bis zur 67. Minute, der in der vergangenen Saison an Eintracht Frankfurt ausgeliehene Nationalkeeper Kevin Trapp kam in der Halbzeit für Alphonse Areola ins Spiel.