Ob ruhig oder voller Ekstase: Lok Leipzigs Titelhelden werden von Fans gefeiert

Es ist ein leicht kurioses Bild. Während die Fans am Handy mit Lok mitfiebern, sind diese nur knapp 300 Meter weiter selber im Einsatz und kämpfen in einem intensiven Spiel gegen den Chemnitzer FC um den Pokalsieg. Ob die Unterstützung dort wahrgenommen wurde? Man mag es zu bezweifeln. Es verirrten sich auch nur Einzelne an die Sportschule „Egidius Braun“. Die Meisten, so schien es, sind dem Appell ihres Vereins gefolgt. Der 1. FC Lok Leipzig hatte sowohl auf ihren Social-Media-Kanälen als auch auf ihrer Homepage noch einmal betont, dass das Spiel bitte von Zuhause aus verfolgt werden solle.

Applaus, Fangesänge und Bengalos

16:20 Uhr. Auf einmal ertönt Jubel. Kurze Fangesänge werden von den wenigen Anhängern angestimmt. Der 1. FC Lok Leipzig mit dem entscheidenden Tor in der Nachspielzeit. Doch selbst dafür war es vergleichsweise ruhig. Kein Vergleich zum Halbfinale, als die Fans außerhalb des Stadions Feuerwerk zündeten und ihre Mannschaft nach den Toren lautstark feierte. Und dann war es vollbracht. Die Leipziger gewinnen den Sachsenpokal und ziehen erstmals in den DFB-Pokal ein. Ein historischer Erfolg, der, ganz abgesehen von der Sportschule, ganz nüchtern in Abtnaundorf wahrgenommen wurde. Auch sowas scheint die Idylle dort nicht brechen zu können.

Dafür aber in Probstheida. Und wie. Unzählige Fans empfangen lautstark den Regionalligisten am Bruno-Plache-Stadion und feierten ihre Titelhelden. Im Voraus hatte der Verein 1000 Karten für eine Saisonabschluss-Veranstaltung verkauft. Inmitten von Applaus, Fangesänge und gezündeten Bengalos in Blau und Gelb, traf der Mannschaftsbus an der Heimspielstätte ein. Was der Titel für den Verein bedeutet war spätestens jetzt klar. Was folgte war ein Abend, an dem gesungen wurde die Mannschaft gefeiert wurde und mal wieder ein bisschen Normalität in Probstheida einkehrte.