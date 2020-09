Oberbürgermeister bestätigt: FC Bayern eröffnet Saison gegen Schalke 04 vor Fans

Der FC Bayern München startet vor den eigenen Fans in die Bundesliga-Saison 2020/21. Wenn am Freitagabend der FC Schalke 04 zu Gast ist in der Allianz Arena, dürfen 7500 Zuschauer die Partie verfolgen. Dies ist das Ergebnis eines Spitzengesprächs von Staatsregierung, Stadt und Vereinsführung in München, wie Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) am Mittwochabend bestätigte. Dies entspricht 10 Prozent der Maximal-Auslastung in der Münchner Arena. Die 7500 Tickets werden nur unter den Dauerkartenbesitzern vergeben. Der FC Bayern wollte diese noch am Mittwochabend informieren. Den Zuschlag erhalten die ersten 7500 Interessenten.

Aufgrund der 7-Tage-Inzidenz an Corona-Infektionen in der bayerischen Landeshauptstadt hätte es auch weiter leere Ränge geben können. Am Mittwochnachmittag wurde ein Anstieg von 167 Neuinfízierten im Vergleich zum Vortag vermeldet. Der Inzidenz-Wert für sieben Tage pro 100.000 Einwohner lag bei 45,53, nach 40,09 am Dienstag. Laut Länderbeschluss vom Dienstag soll "in der Regel" keine Zulassung von Zuschauern erfolgen, wenn diese sogenannte 7-Tages-Inzidenz "am Austragungsort größer gleich 35 und das Infektionsgeschehen nicht klar eingrenzbar ist“. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) deutete allerdings bereits vor dem Gespräch mit dem Oberbürgermeister und den Bayern-Vertretern an, dass man vielleicht ein Modell finde, dass eben weniger Zuschauer als 20 Prozent zulasse - und so ist es nun gekommen.