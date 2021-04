Oberbürgermeister Reiter: Zuversichtlich, dass München die EM-Spiele behalten wird

Kurz vor der Entscheidung der UEFA über die vier EM-Spiele in München hat Oberbürgermeister Dieter Reiter Verständnis für die Europäische Fußball-Union geäußert. Der Verband drängt die bayerische Landeshauptstadt dazu, bei den Partien im Sommer zumindest ein paar Tausend Zuschauer zuzulassen. Erpresst fühle sich der SPD-Politiker davon aber nicht, wie er der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag sagte: „Ich sehe es eher so, dass die UEFA versucht zu retten, was zu retten ist. Das ist durchaus verständlich.“

