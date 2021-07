Oberg kombiniert gut, gewinnt aber durch zwei Freistöße

Großen Anteil daran hatte Adler-Schlussmann Jan Böning. „Der hat wirklich sensationell gehalten“, bemerkt Hubert Meyer. Seine Oberger waren durch Roma Rotmann in Führung gegangen, ehe Leo Grigorjan den ersten Freistoß direkt in den Winkel knallte. Nach dem Anschluss der Adler, die stets über Konter gefährlich waren, trat Felix Schrader zum Freistoß an. „Der war wunderschön. Wie ein Strich in den Winkel.“