Nächster Anlauf zur Regionalliga: Egestorf/Langreder startet in strammes Vorbereitungsprogramm

Vorfreude soll ja die schönste Freude sein. Daher wundert es nicht, dass die Spieler des 1. FC Germania Egestorf/Langreder bereits 15 Minuten vor dem offiziellen Trainingsbeginn auf dem Platz stehen und Ballkontakt suchen. Lang genug haben sie darauf warten müssen. Seit einer Woche bittet Trainer Paul Nieber seine Oberligakicker wieder zum vollumfänglichen Mannschaftstraining – mit dem Ziel, sie bei der nächsten Sommervorbereitung als Regionalligaspieler begrüßen zu können. Anzeige Dreimal die Woche wird auf dem Trainingszentrum in Langreder gearbeitet, hinzu kommen zehn Testspiele in den nächsten sechs Wochen – ein strammes Programm. „Nach der langen Pause ist es wichtig, viele Spielminuten vor der Saison zu haben“, sagt Nieber. „Außerdem haben wir einen großen Kader, und ich will jedem die Möglichkeit geben, sich in den Vorbereitungsspielen zu zeigen.“

Bilder vom Trainingsauftakt des 1. FC Germania Egestorf/Langreder Bilder vom Trainingsauftakt des 1. FC Germania Egestorf/Langreder ©

Acht Abgänge, acht Neuzugänge Acht Abgängen stehen acht Neue gegenüber – damit gehen die Germanen wieder mit einem Aufgebot von mehr als 30 Mann in die Spielzeit. Den Verein verlassen haben Marko Ilic (zum HSC Hannover), Zeki Dösemeci (Lupo Martini Wolfsburg) und Jan Flügge (FC Eldag­sen). Jacques Hieronymus und Marceau Kristeleit verstärken fortan die Egestorfer U23 in der Bezirksliga, Niklas Länger und Hannes Milan sind zum Studium in die USA gezogen.



Eine längere Auszeit nimmt sich Seth Anson. Nach seiner langwierigen Verletzungspause war der Abwehrspieler auf dem Weg der Besserung, hat sich beim privaten Kicken aber unglücklicherweise wieder am Knie verletzt. „Seth braucht jetzt Abstand, um die richtigen Schritte für sich zu wählen und wieder Vertrauen in seinen Körper zu bekommen“, sagt sein Coach.

Lukas Novotny kehrt zurück In puncto Zugängen ist bei jedem bereits Egestorfer DNA vorhanden. Karsan Doski, Kim Kretschmann, Bastian Gandyra, Tobias Behnsen, Til Anger und Mika Pich rücken aus der Regionalliga-U19 des JFV Calenberger Land auf. Vom Landesligisten SV Bavenstedt kehrt Lukas Novotny zurück. Der Bruder des Flügelspielers Lennart Novotny hatte zuvor einige Jahre in der Egestorfer Reserve gespielt. Ähnlich verhält es sich mit Can Gürek, der bis zur U17 beim JFV aktiv war, dann zum SC Paderborn wechselte und nun wieder am Deister kickt. Jugend kann sich jetzt zeigen Die Lücke, die insbesondere die bisherigen Leistungsträger Ilic und Dösemeci reißen, sei mit diesem Kader adäquat zu schließen. „Da bin ich mir 1000-prozentig sicher“, sagt Nieber. Viele junge Spieler, die in den acht Partien der annullierten Saison drauf und dran waren, es in die Startformation zu schaffen, hätten jetzt die Chance zu zeigen, dass sie in die erste Elf gehören. Das gelte auch für Dominik Swientek und Hannes Ronneburg, die der Innenverteidigung neben Robin Gaida und Marvin Schlömer genug Stabilität verleihen würden, um auch ohne Dösemeci und Anson weiterhin ein Abwehrbollwerk zu stellen. „Wir haben genug Qualität im Kader und eine große mannschaftliche Geschlossenheit“, betont der Trainer.

Wer das Training in Langreder beobachtet, sieht viele junge Gesichter auf dem Feld – sieben erst 18 oder 19 Jahre alte Talente haben sich dem ohnehin schon extrem jungen Aufgebot angeschlossen. Und es ist gut Zug drin in den Übungen, das kommt aber nicht von ungefähr. „Die Jungs haben während der gesamten Zeit mit Online- und Individualtraining akribisch gearbeitet, um in bestmöglicher Verfassung zu sein, falls doch noch weitergespielt worden wäre“, sagt Nieber. „Da kann ich das ganze Team nur loben.“ Das könnte der Germania nun zugute kommen, da sie im Vergleich zu vielen Mannschaften schon jetzt in bestem körperlichen Zustand sei.

Testspiel-Auftakt beim VfL Münchehagen Wie es spielerisch und taktisch um den Oberligisten steht, wird beim ersten Testspiel am Sonntag (14 Uhr) beim Nienburger Bezirksligisten VfL Münchehagen zu sehen sein. Im opulenten Vorbereitungsprogramm stehen unter anderem Duelle gegen die Regionalligisten Werder Bremen U23 und SV Atlas Delmenhorst. „In den letzten zwei Jahren hatten wir immer leichte Probleme, in die Saison reinzukommen. Daher haben wir die Qualität der Testspielgegner erhöht, um beim Start auf den Punkt da zu sein“, sagt Egestorfs Trainer. Für die Oberliga-Spielzeit, die Mitte August beginnen soll, nennt Nieber für die Staffel Hannover/Braunschweig den SV Ramlingen/Ehlershausen als einen der Favoriten. „Lupo Martini wird wohl wieder eine solide Rolle spielen, die SVG Göttingen hat sich gut verstärkt. Unser Anspruch muss sein, nach Möglichkeit um den Aufstieg zu spielen“, sagt er. Zu Vorbereitungsbeginn hat Nieber seiner Mannschaft in der Ansprache gesagt: „Wir haben letztes Jahr eine gute Vorbereitung und eine gute Saison gespielt. Warum sollen wir jetzt nicht eine noch bessere Vorbereitung und eine noch bessere Saison spielen?“ Für dieses Ziel verlegen die Spieler der Germania gerne freiwillig den Trainingsbeginn nach vorn.