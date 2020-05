Oberliga bis Kreisklasse: So sehen die Tabellen nach der Quotientenregel aus

Der NFV plant bereits einen außerordentlichen Verbandstag, der nötig ist, um die laufende Spielzeit an dieser Stelle zu beenden. Ein Saisonabbruch ist in der Satzung bisher nicht festgeschrieben. Sollte es dazu kommen, gibt es drei Szenarien: die komplette Annullierung der Saison, eine Wertung des Ist-Standes ohne Absteiger, nur mit Aufsteigern sowie drittens eine Wertung der Saison unter Berücksichtigung der Quotientenregelung. Dabei wurde zumindest im Handball die Anzahl der Spiele durch die Punkte geteilt, im Fußball gibt es noch weitere Überlegungen, wie die Quotienten ermittelt werden könnten. Eine Entscheidung darüber könnte am Montag in einer Videokonferenz fallen, an der das NFV-Präsidium sowie Vertreter der 33 Kreise teilnehmen. Die Variante mit einer Quotientenregelung dürfte grundsätzlich wohl die sportlich fairste sein, bringt aber auch einige Tücken mit sich.

Während sich der MTV Gifhorn und Lupo/Martini Wolfsburg in der Oberliga keine Sorgen machen müssen (beide würden die Saison nach der Quotientenregel genau wie unter Berücksichtigung des Ist-Standes im Mittelfeld abschließen), sieht's in der Landesliga schon anders aus. Der SV Reislingen/Neuhaus ist derzeit Elfter, würde wegen des Quotienten von 1,0 aber auf Platz 14 abrutschen - und absteigen. Der TuSpo Petershütte hat denselben Quotienten, würde sich aber aufgrund des direkten Vergleichs (2:0) am SVR vorbeischieben. "Diese Quotientenregelung ist alles andere als gerecht", ärgert sich Reislingen-Coach José Salguero. "Zuletzt hatten wir fast nur Auswärtsspiele. Wenn es so kommt, wäre es für uns das unfairste Szenario."

Ein Überblick: Das ist der Status quo bei Deutschlands Landesverbänden. Stand: 3. Mai 2020. Schleswig-Holstein: Ob sie sich bei ihrem Weg auf Glatteis bewegen, wird sich zeigen. Klar ist: Das Präsidium des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) hat beschlossen, dass die Saison 2019/2020 nicht über den 30. Juni hinaus verlängert werden soll. Stattdessen wird sie ohne weiteren Spielbetrieb auslaufen, mit anderen Worten: Sie ist abgebrochen worden. "Die Entscheidung gibt unseren Vereinen die bestmögliche Planungssicherheit", wird SHFV-Präsident Uwe Döring auf der Homepage des Verbandes zitiert. Wie die bisherigen Ergebnisse der Spielzeit gewertet und wie mit Auf- und Abstiegen sowie den Pokalwettbewerben verfahren werden soll, will das Präsidium in der nächsten ordentlichen Sitzung am 9. Mai entscheiden. Der SHFV beruft sich dabei auf seine Satzung sowie den vom DFB am 3. April geänderten Paragrafen 4 der Spielordnung. Dort heißt es unter anderem: "Sollte jedoch ein Wettbewerb ... nicht zu Ende gespielt werden, können die Mitgliedsverbände abweichende Regelungen beschließen – unter anderem zur Regelung von Auf- und Abstieg oder beispielsweise einer möglichen Nichtwertung der Saison." ©

Auch beim SSV Kästorf wäre Ärger vorprogrammiert, sollte sich der NFV für dieses Abbruchsszenario entscheiden. Als Dritter hat das Team von Trainer Georgios Palanis zwei Spiele weniger bestritten als Spitzenreiter SVG Göttingen und drei weniger als der Tabellenzweite Vahdet Braunschweig. Mit zwei Siegen mehr könnte der SSV auf Platz eins springen. Nach der Quotientenregel wäre Kästorf aber nur Zweiter. "Wenn es so kommt, wäre das enorm bitter für uns und schwierig zu verdauen. Bist du nicht auf die Anzahl der Spiele gekommen, gerätst du ins Hintertreffen", sagt Palanis, dessen Team nicht nur gegen Vahdet zweimal gewonnen hat, sondern auch das bislang einzige Saisonspiel gegen Primus Göttingen. "Wenn es so kommt, werden Mannschaften vielleicht Meister, die ihre Top-Spiele verloren haben. Sie stehen nur oben, weil sie mehr Spiele haben."

Grund zu fluchen hätte auch der SV Calberlah in der Bezirksliga. In der Quotienten-Tabelle würde der SVC zwar an der SV Gifhorn vorbeiziehen, hat aber denselben Quotienten wie Spitzenreiter TSG Mörse (2,333). Allerdings: Calberlah hat drei Spiele weniger gemacht, könnte mit drei Siegen Platz eins erobern. Das direkte Duell hat die TSG mit 2:2 und 4:1 für sich entschieden und stünde als Meister fest. "Es gibt immer Gewinner und Verlierer, und wenn wir die Verlierer wären, dann müssten wir es so hinnehmen", sagt SVC-Trainer Stefan Timpe und ergänzt: "Die Quotientenregel ist wohl am gerechtesten und berücksichtigt die meisten Parameter. Wenn Mörse dadurch vorn wäre, dann haben sie es wegen des direkten Vergleichs auch verdient." Mörses Coach Thomas Orth hatte auch schon gerechnet. "Am liebsten würde ich die Saison fortsetzen, aber von den Abbruchsszenarien wäre es für mich die sportlichste Variante", sagt der Coach und zeigt sich fair. "Ich könnte mir auch vorstellen, dann ein Aufstiegsspiel gegen Calberlah zu machen, wenn wir wieder spielen dürfen. Aber das wird aufgrund der Trainingsbestimmungen derzeit wohl schwer umzusetzen sein." Timpe würde sich freuen, schlägt direkt eine Alternative vor: "Sonst könnten wir auch ein Elfmeterschießen austragen, da sind wir auf Abstand."

Wie auch immer entschieden wird, es wird nicht alle Mannschaften zufriedenstellen. Das hatte Ralf Thomas, Vorsitzender des NFV-Kreises Gifhorn, schon vorher geahnt. "So dezidiert hatte ich die Quotiententabelle nicht im Kopf, aber ich habe immer gesagt, wir werden beim Abbruch Verlierer haben. Es war mir klar, dass es zu Problemen kommen wird. Das bringt uns unnötig in Not. Ich bin weiterhin dafür, die Saison zu einem späteren Zeitpunkt fortzusetzen." So sehen die Quotienten-Tabellen aus, in Klammern steht der aktuelle Tabellenplatz:

