"Stehen unter Zugzwang": Für Arminia zählt gegen den MTV Wolfenbüttel nur ein Sieg

Einen neuen Anlauf unternimmt der SVA am Sonntag. Dann ist der MTV Wolfenbüttel in Hannover zu Gast. Die Begegnung beginnt um 15 Uhr im Rudolf-Kalweit-Stadion.

So langsam wird es Zeit – nämlich für den ersten Sieg der Saison. Arminia Hannover ist mehr als suboptimal in die neue Oberliga-Spielzeit gestartet. Die Mannschaft von Trainer Skerdi Bejzade wartet nach vier Partien noch immer auf das erste Erfolgserlebnis.

Zu viele Gegentore

„Der Saisonstart war nicht gut. So langsam stehen wir schon unter Zugzwang“, sagt Arminia-Vorstand Frank Willig. Nach dem torlosen Remis zum Auftakt beim SVG Göttingen verloren die „Blauen“ daheim mit 0:2 gegen den SV Ramlingen/Ehlershausen.

Es folgte ein 3:3 bei Blau-Weiß Tündern sowie unter der Woche im Nachholspiel bei Lupo Martini Wolfsburg eine 2:4-Niederlage. Was zeigt: Es fehlt nicht nur an Punkten, sondern auch an der Stabilität in der Defensive. Denn neun Gegentore aus den vergangenen drei Spielen sind einfach zu viel.