Von hungrigen Wölfen "gefressen": Ramlinger zahlen bei Lupo Martini Lehrgeld

Der SV Ramlingen/Ehlershausen hätte eigentlich gewarnt sein müssen vor den "hungrigen Wölfen": Das italienische Team von Lupo-Martini Wolfsburg hatte erst am Mittwoch den SV Arminia Hannover mit 4:2 besiegt - und jetzt legte das zu Saisonbeginn von Corona geplagte Team nach: Mit 3:2 (3:0) distanzierte die Mannschaft von Trainer Gianpiero Buonocore den so verheißungsvoll mit drei Erfolgen in die Saison gestarteten RSE, der vor allem in der ersten Halbzeit zu viel Respekt vor den Wölfen zeigte.