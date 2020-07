Böse Überraschung: Hannover Indians erhalten keine Zulassung für die Oberliga!

"Für die Hannover Indians sind die Gründe für die Ablehnung nicht nachvollziehbar und können nach unserem Empfinden sehr kurzfristig ausgeräumt und aufgeklärt werden", lässt der Verein in einer Mitteilung auf der Homepage verlauten.

Dicke Überraschung für Eishockey-Oberligist Hannover Indians: Der Klub vom Pferdeturm hat am Dienstagabend einen Ablehnungsbescheid über die Zulassung zur Saison 2020/21 erhalten.

Die Indians beziehen klar Stellung, dass finanzielle Probleme nicht der Grund sind. "Wir möchten an dieser Stelle ausdrücklich darauf hinweisen, dass sich weder die EC Hannover Eishockey Spielbetriebs GmbH, noch unser Stammverein EC Hannover Indians e.V. in finanziellen Schwierigkeiten befindet oder das es Liquiditätsengpässe gibt, die zu dieser Ablehnung geführt haben", heißt es in der Mitteilung.

In der Pressemitteilung des DEB klingt das anders. "Zwei Vereinen der Oberliga Nord musste die Zulassung allerdings aus wirtschaftlichen Gründen zunächst verweigert werden. Die betroffenen EXA Icefighters Leipzig und Hannover Indians können gleichwohl vor dem Spielgericht des DEB noch ein Nachprüfverfahren anstreben", heißt es dort.