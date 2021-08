Spielplan ist raus: Indians empfangen Scorpions zum ersten Derby am 15. Oktober

Die Scorpions greifen am Sonntag, 26. September, mit dem Spiel beim Krefelder EV ins Geschehen ein. An diesem Tag sind auch die Indians auswärts gefordert, sie spielen bei der EG Diez-Limburg. Für den ECH handelt es sich dabei aber schon um das zweite Pflichtspiel. Die Mannschaft von Trainer Lenny Soccio bestreitet am 24. September eine Begegnung am Pferdeturm gegen die Crocodiles Hamburg. Dabei handelt es sich um das Eröffnungsspiel, das es in dieser Form erstmals gibt.

Alle anderen zwölf Mannschaften der Nord-Staffel, die am 24. September spielfrei sind, holen den ersten Spieltag am 12. November nach. In den Oktober starten die Indians mit einer Partie in Herne (1. Oktober) und einem Heimspiel gegen Leipzig (3. Oktober), die Wedemärker haben Rostock zu Gast (1. Oktober) und fahren zwei Tage später nach Herford.

Anders als in den vergangenen Jahren, als ein hannoversches Derby am zweiten Spieltag Standard war, gibt es das Nachbarschaftsduell nun nicht sofort zu Saisonbeginn. Erst am 15. Oktober steigt am Pferdeturm das erste Derby, die Scorpions sind am 10. Dezember der Gastgeber. Weiter geht es am 7. Januar bei den Indians und am 27. Februar bei den Scorpions.

In der Oberliga Süd spielen zwölf Mannschaften. Auch dort gibt es ein Eröffnungsspiel, am 7. Oktober kreuzen Riessersee und Rosenheim die Schläger. Beide Staffeln absolvieren eine interne Doppelrunde, die am 6. März endet. Am 11. März beginnen Pre-Play-offs und Playdowns, am 18. März beginnen die Play-offs. Die Saison endet spätestens am 1. Mai.