„Sind auf dem richtigen Weg“: Scorpions vor Spiel drei gegen Riessersee mit reichlich Zuversicht

Die Hannover Scorpions haben am Sonntag mit einem 3:1-Erfolg beim SC Riessersee ihre Play-off-Serie zum 1:1 ausgeglichen. Das dritte Spiel dieser Achtelfinal-Paarung beginnt am Dienstag (20 Uhr) in Mellendorf.

Anzeige

„Ich bin mir sicher“, sagt Scorpions-Trainer Dieter Reiss, „dass wir auf dem richtigen Weg sind und in der dritten Begegnung gegen Riessersee einen weiteren Schritt in Richtung nächster Runde machen werden.“ Tatsächlich zeigten sich die Scorpions viel stabiler und besser organisiert im Defensivverhalten als noch am Freitag, als der SCR mehrfach zu Kontern eingeladen wurde und ein solcher auch in der Verlängerung zum Sieg der Gäste führte.