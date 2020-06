Rahmenterminkalender steht: Für Indians und Scorpions gibt es einen Play-off-Haken

Noch wissen die Oberligisten nicht, unter welchen Bedingungen die neue Saison ausgetragen wird – aber im­mer­hin schon, wann sie be­gin­nen würde. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat den Rahmenterminkalender an die Vereine verschickt. Demnach er­folgt das erste Bully am 16. Oktober. Die reguläre Saison endet am 12. März 2021. Bereits zwei Tage später beginnen die Play-offs.

Der Rahmenkalender erhält aber einen Haken, den der DEB nicht nur nach Meinung von Roterberg und Haselbacher, sondern auf Wunsch aller Oberligisten noch beseitigen muss. Zwei Tage nach dem Ende der regulären Saison soll der Play-off-Start erfolgen – das ist für die Vereine zu kurz, um seriös die in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht wichtigste Jahreszeit zu planen.

Reise- und Organisationsstress programmiert

Beispiel: Die Scorpions spielen am Freitag, 12. März, in Tilburg und bestreiten eine lange Partie inklusive Penaltyschießen – und wissen erst danach nicht nur ihren Play-off-Gegner für den Sonntag, sondern auch den Ort des Spiels. Ist diese Begegnung auswärts, dann können sie nach ihrer Ankunft am frühen Samstagmorgen in Mellendorf fast im Bus sitzen bleiben. Ist der Start daheim, müsste Haselbacher ziemlich kurzfristig für Gastronomie und Personal im und am Stadion sorgen.

Immerhin: Die ersten Auswärtsfahrten in den Play-offs begrenzen sich auf den Norden. Die Staffel spielt das Achtelfinale unter sich aus. Erst ab dem Viertelfinale kommt es zur Verzahnung mit den Süd-Oberligisten. Die Finalserie soll am 21. April beginnen.