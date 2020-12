Einfachserie, zwei Abstiegsrunden, Punkte verfallen nicht: Das ist der Plan für die Oberliga

Gemäß der Ausschreibung steigt am Saisonende der Meister direkt in die Regionalliga auf, der Tabellenzweite qualifiziert sich für die Relegation. Aus den beiden Abstiegsrunden steigen jeweils zwei bis drei Mannschaften ab. Eventuell könnte sogar noch über eine Relegation ein weiterer Absteiger gesucht werden müssen.

Demnach sollen die beiden Qualifikationsrunden in den Bezirken Hannover und Braunschweig sowie in Weser-Ems und Lüneburg nach der Hinrunde abgebrochen werden. Die offenen Nachholspiele sollen jedoch noch ausgetragen werden. Für alle 20 Teams würde es nach neun absolvierten Spielen einen Break geben.

Ganz anders ist die Gefühlslage beim SV Arminia Hannover, der mit zwei Siegen in den Nachholspielen der Vorrunde noch auf Platz vier klettern könnte - und der hätte nach dem ursprünglichen Modell die Aufstiegsrunde bedeutet. "Von der Terminierung her kann ich die Lösung nachvollziehen", sagt Frank Willig aus dem Vorstand der Blauen, "aber natürlich mit dem Krähenfuß, dass uns die Chance auf die Aufstiegsrunde genommen werden würde.

Regionalliga trifft sich am Donnerstag

Ganz so weit ist die Regionalliga Nord noch nicht, aber das könnte schon bald so weit sein: Am Dienstag trifft sich vorab der Spielausschuss des Norddeutschen Fußball-Verbandes (NFV) im virtuellen Raum, am Donnerstag kommen die Vereine hinzu. Das Ergebnis? Offen!

"Für mich kann es nur eine Möglichkeit geben", sagt Frank Kittel, Manager des HSC Hannover. Und die ist ähnlich zum Vorschlag in der Oberliga: Abbruch nach der Hinrunde, in der Auf- und Abstiegsrunde geht es wie geplant weiter.

"Verband muss Entscheidung treffen"

"Zum jetzigen Zeitpunkt ist es schwierig, ein Meinungsbild zu bekommen, weil jeder Verein seine eigenen Interessen hat", sagt Jan Zimmermann, Trainer und Sportlicher Leiter des TSV Havelse, und stellt klar: "Für mein Rechtsverständnis muss daher der Verband eine Entscheidung treffen."