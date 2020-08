Oberliga-Spielplan: Erstes Derby zwischen Lupo und dem MTV Gifhorn am 25. Oktober

Der Oberliga-Spielplan ist da: Lupo/Martini Wolfsburg startet am 6. September bei Arminia Hannover, der MTV Gifhorn erwartet dann den SV Ramlingen/Ehlershausen. Die Nachbarschaftsduelle zwischen den beiden heimischen Vertretern steigen am 25. Oktober (in Gifhorn) und am 7. Februar (in Wolfsburg). Winterpause ist nach dem 13. Dezember. Im neuen Jahr geht es am 30. Januar weiter. Am 14. Februar ist die Saison der Staffel vorbei.