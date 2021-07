Spielplan veröffentlicht: Ramlingen eröffnet neue Saison mit Heimspiel gegen Freie Turner

Die neue Saison in der Oberliga Niedersachsen hat ein Eröffnungsspiel: Und den Anfang in der Staffel der Bezirk Hannover und Braunschweig macht der SV Ramlingen/Ehlershausen, der am Samstag, 14. August, um 16 Uhr die Freien Turner Braunschweig zu Gast hat. Dies geht aus den Spielplänen hervor, die der NFV nun für beide Gruppen veröffentlicht hat.

Der Spielplan sieht direkt eine Englische Woche vor, schon am Mittwoch, 18. August, steht Runde zwei für das Trio aus der Region auf dem Programm. Jeweils um 18.30 Uhr empfangen die Blauen den SVG Göttingen und Egestorf die Freien Turner, während der RSE in Northeim gefordert ist.

Mit den Derbys geht's erst im September los, wenn die Arminia am Sonntag, 5. September (15 Uhr), die Germania zu Gast am Bischofsholer Damm hat - und eine Woche später am Samstag, 11. September (16 Uhr), in Ramlingen ran muss. Zum ersten Duell der langen Vereinsnamen zwischen dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder und dem SV Ramlingen/Ehlershausen kommt es am Sonntag, 3. Oktober (15 Uhr) an der Ammerke.

Die weiteren Mannschaften in der zehn Teams umfassenden Staffel sind der MTV Wolfenbüttel, HSC BW Tündern und MTV Gifhorn. Die fünf erstplatzierten Teams jeder Staffel qualifizieren sich nach Hin- und Rückspiel für die Auf- oder Abstiegsrunde.