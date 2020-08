Der Spielplan ist raus: Frühe Derbys für Aufsteiger SV Ramlingen/Ehlershausen

Das Abenteuer Oberliga beginnt für den SV Ramlingen/Ehlershausen mit einem Auswärtsspiel, doch dann kann und muss die Mannschaft von Philipp Gasde schnell in den Derbymodus umschalten. Schon am 3. und 4. Spieltag trifft der souveräne Landesliga-Meister auf die beiden Rivalen aus der Region, die Fans aller Parteien fiebern diesen Duellen sehnsüchtig entgegen.

Und nun zurück zum Aufsteiger: Der SV Ramlingen/Ehlershausen kann erstmals am Sonntag, 6. September (15 Uhr), beim MTV Gifhorn Zählbares einheimsen. Die Heimpremiere folgt am Samstag, 12. September (16 Uhr), gegen den FC Eintracht Northeim. Und dann kommen die Derbys: Am Sonntag, 20. September (15 Uhr) geht's zum SV Arminia Hannover. In der Woche darauf (Samstag, 26. September, 16 Uhr) ist der 1. FC Germania Egestorf/Langreder zu Gast beim Neuling.

Die ambitionierten Egestorfer legen übrigens mit einem Heimspiel gegen die Freien Turner Braunschweig los (Sonntag, 6. September, 15 Uhr). Auf die Arminia trifft die Mannschaft von Paul Nieber erst am letzten Spieltag der Hinrunde (Sonntag, 1. November, 14 Uhr) - und damit auch am letzten Spieltag der Hauptrunde überhaupt, dann auswärts (Sonntag, 14. Februar, 15 Uhr).