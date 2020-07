Braunschweig und Hannover machen in der Oberliga gemeinsame Sache

Es wird immer wahrscheinlicher, dass die Oberliga in der neuen Saison zweigeteilt wird. Analog zur Regionalliga Nord, die ihre Vorrunde in zwei 11er-Staffeln spielt und in zwei zusätzlichen Runden die Auf- und Absteiger ermittelt. Offiziell ist es zwar noch nicht, die Mehrheit der Vereine hat sich jedoch auf einer Sitzung im virtuellen Raum mit dem Spielausschuss des Niedersächsischen Fußballverbandes für eine Einteilung nach regionalen Gesichtspunkten ausgesprochen.