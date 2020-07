Derbyzeit in der Oberliga: NFV packt den RSE, Egestorf und Arminia in eine Staffel

Die einzige Frage, die es noch zu klären galt: Was wird aus dem MTV Eintracht Celle? Nun ist klar: Die Mannschaft von Trainer Hilger Wirtz von Elmendorff muss in den sauren Apfel beißen, darf nicht in die Bezirke Hannover und Braunschweig reisen, sondern nach Lüneburg und Weser-Ems.

Derbys en masse

Der SV Arminia Hannover, 1. FC Germania Egestorf/Langreder und Aufsteiger SV Ramlingen/Ehlershausen sind, wie es bereits ursprünglich geplant war, zusammen mit dem HSC BW Tündern und den sechs Mannschaften aus dem Bezirk Braunschweig in einer 10er-Staffel. Die andere Vorrundengruppe bilden die jeweils fünf Vereine aus Lüneburg und Weser-Ems.

Nach den Hin- und Rückspielen in den beiden Vorrundengruppen geht es in der Auf- und Abstiegsrunde weiter. Nur die Punkte gegen die Teams, mit denen es zusammen in die jeweilige Runde geht, werden mitgenommen werden. In den Play-offs soll nur noch gegen die Teams aus der Parallelstaffel gespielt werden.

Gibt es eine Relegation?

Unklar ist allerdings nach wie vor, wie viele Mannschaften in die Landesliga absteigen müssen und ob es eine zusätzliche Aufstiegsrelegation geben wird.