Oberliga-Trio in Testlaune, Vorsfelde leiht Handball-Talent aus

„Die zweite Einheit des Tages war schon mittelmäßig, im Spiel gab es dann einen kompletten Zusammenbruch“, beschrieb Trainer Mike Knobbe. „Na klar ist es positiv, dass wir das Spiel gewonnen haben, aber das ist auf Dauer nicht zielführend. Wir werden es in den nächsten Trainings ruhig angehen lassen, damit wir Kräfte sammeln können. Nur dann können wir wieder konzentriert spielen“, so der Coach. Am kommenden Samstag spielt Fallersleben gegen den Verbandsligisten SV Oebisfelde. „Da werden wir hoffentlich wieder etwas anderes zu sehen bekommen“, hofft Knobbe.

Der VfB setzte sich am vergangenen Samstag zwar mit 27:22 gegen den Landesligisten HSG Nord Edemissen durch, zeigte dabei aber keine ansprechende Leistung. Die extrem harte Trainingswoche forderte ihren Tribut. Mehrere Läufe in Höchstgeschwindigkeit, Krafttraining, dazu am Spieltag selbst noch zwei zusätzliche Einheiten – es lief nicht viel.

MTV Vorsfelde

Die letzte Lücke im Kader ist geschlossen. Der 18-jährige Ayke Donker kommt per Leihe aus der A-Jugend des TSV Anderten zum MTV. Eigentlich war Donker im erweiterten Kreis des Drittligakaders des HSV Hannover eingeplant. Da die kommende Spielzeit für den gebürtigen Edemissener die erste im Seniorenbereich sein wird, einigte sich Donker mit seinem Trainer Robin John darauf, für die Entwicklung eine Art Zwischenstopp in der Oberliga einzulegen. Vorsfeldes Trainer Daniel Heimann sieht in Donker eine perfekte Ergänzung zu Paul Mbanefo, der ebenfalls für die Kreisläuferposition neu verpflichtet wurde: „Ayke war unser absoluter Wunschspieler für die Position. Trotz seines jungen Alters bringt er eine gewisse Robustheit mit.“

Der 1,89 Meter große Donker will sich trotz der fehlenden Oberligaerfahrung beweisen: „Ich möchte schnell ein fester Bestandteil der Mannschaft werden und sowohl im Angriff als auch in der Abwehr überzeugen.“ Die Leihe ist fürs Erste nur für die kommende Spielzeit geplant. „Es ist für beide Seiten eine Win-Win-Situation. Großartig, dass Robin John und die Verantwortlichen zugestimmt haben“, freut sich Heimann.

Auf Donker kommt in der anstehenden Spielzeit einiges an Arbeit zu – spielen soll er nur für Vorsfelde, trainieren wird er, soweit möglich, mit beiden Teams. Ihn selbst freut's: „Für mich als junger Spieler ist es wichtig, möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Die möchte ich mir nun in Vorsfelde erarbeiten und freue mich auf die Oberliga.“

Derweil ist „der athletische und konditionelle Teil unserer Vorbereitung gegessen. Jetzt geht es daran, die neuen Spieler in unser Spielsystem zu integrieren“, erklärt Heimann. Am vergangenen Samstag testete Vorsfelde beim frisch gebackenen Drittligisten MTV Braunschweig – das bloße Ergebnis war mit 21:39 ernüchternd. Heimann misst der deutlichen Niederlage aber keine große Bedeutung bei: „Nach so viel hartem Training ist so ein Ergebnis nichts besonderes. Wir haben aus der Begegnung viel gelernt und Hausaufgaben mitgenommen. So ist es auch ein gutes Signal für das Team, es wird sich ganz sicher niemand zurücklehnen.“ Dass seine Mannschaft die richtigen Schlüsse für die letzten fünf Wochen Vorbereitung zieht, dessen ist sich der Trainer sicher: „Die Stimmung und die Einstellung der Jungs ist herausragend, es sind alle gewillt, die volle Leistung zu geben.“

Der nächste Test steht bereits am Donnerstag ins Haus, die Reserve des MTV Braunschweig ist zu Gast. Heimann will dabei verstärkt auf seine Neuzugänge setzen: „Es wird viel Einsatzzeiten für die neuen geben, um unsere Abläufe möglichst schnell zu verinnerlichen.“ Torhüter Thomas Krüger laboriert derweil an einem Innenbandriss, wird aber zum Saisonstart voraussichtlich wieder fit sein.