Neues Glück oder weiter so? HVN diskutiert zwei Modelle zum Oberliga-Neustart

Der erste sieht die Neuaufteilung der 29 Teams in drei Staffeln zu neun beziehungsweise zehn Mannschaften vor, die Hin- und Rückspiel bestreiten sollen. Bisher erzielte Ergebnisse aus den momentan zwei Staffeln (Niedersachsen und Nordsee) wären hinfällig. Die Staffelsieger spielten danach in einer Dreierrunde die beiden Aufstiegsplätze aus. Der jeweils Letzte stiege ab, die Vorletzten bestritten eventuell eine Relegationsrunde.

„Wir werden uns dann am Meinungsbild orientieren“, verspricht der neue Geschäftsführer Markus Ernst. Die Taskforce des HVN mit Ernst, Präsident Stefan Hüdepohl, Staffelleiter Jens Schoof, Vizepräsident Recht Harald Schieb und dem am Jahresende scheidenden bisherigen Geschäftsführer Gerald Glöde hat für die Oberliga der Männer im Vorfeld zwei Vorschläge erarbeitet.

Handball-Oberliga in Waltringhausen am 7. März 2020

Zeitplan kommt aufs Tapet

In der zweiten Variante bliebe es bei der bisherigen Einteilung in zwei Gruppen, die Ende Oktober abgebrochene Hinrunde würde beendet. Dann folgten – ohne Rückserie – Meisterrunde (Plätze eins bis sieben) und Abstiegsrunde (acht bis 15), wobei nur die Ergebnisse gegen die Gegner mitgenommen würden, die in der gleichen Runde landen. In diesem Modell bliebe es bei der bisherigen Auf- und Abstiegsregelung.

Zur Abstimmung steht auch der Termin des Wiederbeginns, wobei die politischen Regelungen diesen maßgeblich bedingen. Abhängig davon könnte sich die Spielzeit bis Mitte Juli hinziehen. „Es ist eine besondere Situation in diesem Jahr, aber wir wollen früher fertig sein“, betont Ernst.

"Neustart ist eine faire Lösung"

Die Trainer sind geteilter Meinung. Lutz Ewert vom Lehrter SV findet beide Ansätze gut, würde allerdings die Dreigliedrigkeit bevorzugen. „Ein Neustart ist eine faire Lösung. Und man hätte gegen jeden Gegner einmal Heimrecht. Für uns sind Zuschauer lebenswichtig“, sagt er.

Seine Kollegen beurteilen die Ideen weniger positiv. „Es ist beides Käse, weil der Spielplan viel zu lang ist“, findet Sven Reuter vom HV Barsinghausen. Er hält die Planung für „unverantwortlich“, weil zwischen Saisonende und Beginn der nächsten Vorbereitung kaum Zeit für eine nötige Pause bleibt.