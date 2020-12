Oberliga halten zum 100. Jubiläum? SV Ramlingen/Ehlershausen mit bescheidenem Saison-Ziel

Der am 12. August veröffentlichte Spielplan hatte eigentlich für den letzten Novembersonntag das Oberligaderby zwischen dem SV Ramlingen/Ehlershausen und dem 1. FC Germania Egestorf/Langreder vorgesehen, doch der „Lockdown light“ verhinderte das zweite Aufeinandertreffen der Teams in der laufenden Saison. Stand jetzt soll am letzten Wochenende im Januar (30. und 31.) wieder gekickt werden in der fünfthöchsten Spielklasse. Ob das möglich sein wird, darüber kann zurzeit nur spekuliert werden. Aber als Spitzenreiter der Staffel Hannover/Braunschweig lässt sich die Ungewissheit sicherlich besser ertragen als am Ende des Tabellenfeldes. Anzeige „Die Vereine brauchen nur Planungssicherheit und Vorbereitungszeit“ Ähnlich sieht es Kurt Becker, der Sportliche Leiter der Ramlinger. „Generell sehe ich überhaupt keinen zeitlichen Druck. Die Vereine brauchen nur Planungssicherheit und mindestens vier Wochen Vorbereitungszeit“, sagt der 66-Jährige. Selbst bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs erst am 1. März sei für ihn noch ein fairer Wettbewerb bis in den Juni möglich, um Auf- und Absteiger sportlich zu bestimmen. „Da werden einige Wochenspiele dabei sein, aber das ist in diesen Monaten gut möglich“, sagt Becker.

Experten lagen beim RSE richtig Natürlich hatte der Klassenerhalt Priorität Nummer eins, doch viele Experten hatten den Ramlingern eine gute Rolle in der Oberliga zugetraut. „Nicht absteigen war das oberste Ziel, unter den ersten fünf zu landen der Idealfall“, sagt der Sportliche Leiter. Der langjährige Coach der Burgdorfer ist aber immer für eine bestmögliche sportliche Entscheidung. „Jeder will einfach nur spielen, und wenn es nach uns geht, auch alle 28 Partien“, sagt er. „Die Frage ist nur: Was ist auch realistisch?“ Zwei Alternativen zum NFV-Plan Neben dem ursprünglichen Plan des Niedersächsischen Fußballverbandes (siehe unten) werden Aktuell werden aber auch zwei Alternativen diskutiert. Nummer eins: Die drei Nachholspiele der Hinrunde werden noch ausgetragen, danach geht es direkt in die Aufstiegs- beziehungsweise Abstiegsrunde mit den Teams der Staffel Weser-Ems/Lüneburg. Nummer zwei: Alle Partien der regionalisierten Vorrunden werden noch wie vorgesehen ausgetragen, danach spielen die Tabellenersten der zwei Staffeln den Aufsteiger in die Regionalliga aus. Wie viele Absteiger es geben würde, ist weiterhin ungewiss.