Oberligaderby vor langer Pause: Egestorf muss gegen Arminia noch einmal hinten stabil sein

Vieles spricht dafür, dass der Heimauftritt in der Oberliga am Sonntag (14 Uhr) gegen Arminia Hannover für eine lange Zeit das letzte Punktspiel für den 1. FC Germania Egestorf/Langreder bleiben wird. Selbst wenn der Niedersächsische Fußballverband die Unterbrechung der Saison bei Rückgang der Corona-Ansteckungsrate Ende November beendet, dürfte die schlechte Witterung ab Dezember für viele Spielausfälle sorgen, wenn der gastgebende Verein nicht über einen Kunstrasenplatz verfügt. Und nach einem vierwöchigem Trainingsverbot kann es ohnehin nicht im Sinne der Vereine sein, direkt wieder in den Wettkampfmodus zu schalten.

„Unabhängig von allem ist die Mannschaft natürlich gewillt, mit einem Erfolgserlebnis in die Pause zu gehen“, sagt Germanias Trainer Paul Nieber. Einfach wird es für den Spitzenreiter aber nicht werden, denn die Formkurve der Arminen zeigt nach oben. „Langsam festigt sich die Mannschaft“, sagt Nieber über den Gegner, den er am Mittwochabend beim 3:1-Sieg im NFV-Pokal gegen den FC Eintracht Northeim in Engelbostel beobachtet hat. Dort sah er einen überzeugenden Auftritt der Blauen, die viel individuelle Qualität vorweisen. „Unsere Defensive muss wachsam sein, denn es werden viele schnelle Spieler auf sie zukommen“, sagt der Coach der Deisterstädter.