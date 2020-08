Ocampos schockt Wolverhampton: FC Sevilla steht im Halbfinale der Europa League

Es war ein Treffer kurz vor Schluss, der den FC Sevilla ins Halbfinale der Europa League bringt! Beim Europa-League-Turnier in NRW haben sich der englische Vertreter Wolverhampton Wanderers und der spanische Klub FC Sevilla ein hart umkämpftes Duell geliefert. Am Ende setzte der FC Sevilla aber in Duisburg Dank eines Kopfballtreffers von Lucas Ocampos nach einer Ecke (88.) durch - mit einem 1:0-Sieg. Im zweiten Dienstagsspiel schlug Schachtjor Donezk den FC Basel mit 4:1 durch und komplettierte nach Inter Mailand und Manchester United das Halbfinale der Europa League .

Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge bestätigt: Javi Martinez will weg - so ist der Stand bei Thiago

Im ersten Finale der neuen UEFA Europa League am 12. Mai 2010 in Hamburg gewann Atlético Madrid nach Verlängerung 2:1 gegen den FC Fulham. ©

Es dauerte bis in die 88. Minute, bis der FC Sevilla doch noch die Verlängerung verhindern konnte. Nach einer Ecke von der rechten Seite köpfte Ocampos zum 1:0 gegen die Wolves ein. Es war die erste Flanke in den Strafraum, die Sevilla wirklich verwerten konnte. Im Halbfinale trifft Sevilla nun auf Manchester United. Donezk muss gegen Inter Mailand ran.

Spieler setzen Zeichen gegen Rassismus

Vor dem Spiel setzten die Spieler beider Teams ein Zeichen gegen Rassismus. Die Fußballer beider Mannschaften gingen unmittelbar vor dem Anpfiff der Partie in Duisburg am Dienstagabend mit je einem Knie auf den Boden. Schiedsrichter Daniele Orsato aus Italien schloss sich der Geste an. Die UEFA hatte im Vorfeld der Turniere den Klubs auch die Möglichkeit geben, sich an den aktuellen "Black Lives Matter"-Protesten zu beteiligen.