"Eine Ode an den Fußball": Die Pressestimmen zum "Thriller" zwischen Manchester City und dem FC Liverpool

Das Meisterschaftsrennen in der englischen Premier League bleibt im Schlussspurt hochspannend. Das Spitzenspiel zwischen Titelverteidiger Manchester City mit Trainer Pep Guardiola und Verfolger FC Liverpool mit Coach Jürgen Klopp endete am Sonntag 2:2 (2:1). Damit verpasste Tabellenführer City sieben Spieltage vor dem Saisonende eine mögliche Vorentscheidung - und Liverpool versäumte es, den Rivalen im direkten Duell von Platz eins zu stürzen. Nur ein Zähler trennt beide weiterhin in der Tabelle. "Ein Fußballspiel, das alles beim Alten lässt", schreibt die spanische Zeitung AS. Ausgewählte Pressestimmen im Überblick.

Großbritannien

The Sun: "Das Rennen um den Titel in der Premier League ist noch offen. Die Reds schlagen zweimal in einem durchgehenden Etihad-Thriller zurück. Können diese beiden Teams nicht einfach jede Woche gegeneinander spielen?"

Mirror: "Als eines der am meisten erwarteten Spiele in der Geschichte der Premier League angepriesen, enttäuschte die Qualität auf dem Spielfeld nicht. Selten, wenn überhaupt, hat der englische Fußball zwei Mannschaften mit so viel Talent in einem Duell erlebt, bei dem so viel auf dem Spiel stand."

The Times: "Liverpool schlägt zweimal zurück, um das Titelrennen auf Messers Schneide zu halten."

Liverpool Echo: "Liverpools Streben nach Ruhm in der Premier League geht nach dem Unentschieden gegen Manchester City weiter. Die Reds mussten sich beim 2:2 gegen ManCity mit einem Punkt begnügen."

Manchester Evening: "ManCity behält die Nase vorn im Titelrennen mit dem FC Liverpool. Zweimal ging Manchester City in Führung, aber das Team von Jürgen Klopp weigerte sich, in einem Klassiker der Premier League zu sterben. Die beiden besten Teams der Welt servierten einen weiteren atemlosen, hüpfenden, kühnen Klassiker – und wieder einmal gab es nichts, was sie trennen konnte."