Wechsel-Wahnsinn in der NFL: Foles zu den Jags - Odell Beckham Jr. zum schlechtesten Team

Wenige Wochen nach dem Ende der Saison in der National Football League (NFL) sorgen einige hochkarätige Transfers für Gesprächsstoff. Darunter auch der Wechsel von Giants-Superstar Odell Beckham Jr, der New York zur neuen Saison verlässt. Und das ausgerechnet für die Cleveland Browns, die in den vergangenen Spielzeiten immer wieder als das schlechteste NFL-Team betitelt wurden. Nach Informationen von ESPN erhalten die Giants dafür einen First-Round-Pick, einen Third-Round-Pick und Safety Jabrill Peppers von den Browns.

In den USA gilt Beckham Jr als der größte Star in der National Football League. Und ausgerechnet er geht zu dem Team, das seit 16 Jahren keine Playoff-Spiele bestritten hat. Mit dem Superstar wollen die Browns nun wieder in die richtige Spur zurückfinden. Er wird mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet, der ihn mit insgesamt 98,5 Millionen US-Dollar (knapp 90 Mio. Euro) zum bestbezahlten Receiver der Liga macht. In Cleveland wird er neben seinem alten Freund Jarvis Landry, mit dem er schon auf dem College zusammengespielt hat, auch auf Erstrundenpick und Quarterback-Talent Baker Mayfield treffen.

Nach OBJ: Der nächste Hammer-Transfer in der NFL

Nachdem mit Beckham Jr ein absoluter Transfer-Hammer feststeht, sorgen die Jaguars ebenfalls für eine Überraschung: So wechselt Quarterback Nick Foles zur kommenden Spielzeit von den Philadelphia Eagles, die er 2018 zum Super-Bowl-Sieg führte, zu den Jacksonville Jaguars und kassiert nach Informationen der Nachrichtenagentur AP dafür 88 Millionen Dollar in vier Jahren. Mit Prämien kann er sogar auf 102 Millionen Dollar kommen. Safety Landon Collins, bisher für die New York Giants im Einsatz, schließt sich den Washington Redskins an und soll dafür 84 Millionen Dollar in den nächsten sechs Jahren einstreichen. Offiziell dürfen die Spieler erst am 13. März die Verträge unterschreiben.

