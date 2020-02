Berührende Geste: ManUtd-Neuzugang Ighalo widmet erstes Tor seiner verstorbenen Schwester

Kurz vor Ende der Wintertransferperiode hatte Manchester United den 30-Jährigen als Stürmer-Backup vom chinesischen Verein Shanghai Greenland Shenhua aus China für ein halbes Jahr ausgeliehen. Ins Winter-Trainingslager des englischen Rekordmeisters nach Spanien durfte der Nigerianer allerdings nicht reisen, weil durch den Ausbruch des Coronavirus in China befürchtet worden war, dass Ighalo wegen seiner China-Vergangenheit bei der Rückkehr aus Spanien die Einreise nach England verweigert werden könnte. So trainierte er in Manchester mit einem Individual-Coach. Vor seinem überraschenden China-Wechsel im Jahr 2016 erzielte er beim FC Watford in 100 Spielen 40 Tore und galt als versierter Premier-League-Stürmer.