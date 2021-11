Oehmichen und Hoffmann: Talente von Dynamo Dresden in deutsche U18 berufen

Oehmichen und Hoffmann weilen vom 7. bis 16. November mit der deutschen U18 in Bremen. Dort trifft die Mannschaft bei zwei Länderspielen am 12. November (14 Uhr) und am 15. November (17 Uhr) auf Dänemark. Zudem werden die beiden Schwarz-Gelben gemeinsam mit ihren Altersgenossen an der Weser diverse Trainingseinheiten absolvieren und an einigen taktischen Schulungen teilnehmen.